В пригороде Махачкалы блокировали четырех боевиков, планировавших нападение

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Группа из четырех боевиков планировала напасть на один из объектов правоохранительных органов. Они блокированы на окраине поселка Семендер.

Их обнаружили, когда они передвигались на автомобиле.

Преступники при попытке их задержания открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС.

Режим контртеррористической операции (КТО) объявили в поселке Семендер в Махачкале, проводятся оперативно-поисковые мероприятия, сообщается в Telegram-канале мэрии города.

Отмечается, что меры и временные ограничения будут действовать до особого распоряжения.