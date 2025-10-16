сегодня в 06:21

В Приамурье возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом

После ДТП с автобусом в Приамурье, в результате которого погиб один человек, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости .

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

ДТП в Приамурье унесло жизнь одного человека, более 40 пассажиров госпитализированы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По предварительной информации, автобус марки Toyota Probox перевозил более 50 человек, которые трудятся вахтовым методом на амурском газохимическом комплексе.

Автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего съехал с проезжей части и опрокинулся.

Проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.