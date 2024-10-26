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В посольстве России рассказали об обстановке после ночных ударах по Ирану

Посольство России в Иране сообщило об обстановке, которая царит в стране после ночной атаки со стороны Израиля. Пострадавших россиян нет.

«На данный момент обстановка в столице и крупных городах страны спокойная», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Telegram-канале.

Посольство работает в штатном режиме. Другие российские загранучреждения также продолжают свою деятельность. Сведений о пострадавших граждан РФ не было.

По данным иранских военных, в ночь с 25 на 26 ЦАХАЛ нанес несколько ударов по нескольким провинциям. Вооруженные силы Израиля пытались поразить ряд объектов в Тегеране, Иламе и Хузестане. Иранская система ПВО отразила атаку.

В том числе была атакована база запуска ракет в Иране. Сообщалось, что Израиль наносил удары только по военным целям.