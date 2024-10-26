В посольстве России рассказали об обстановке после ночных ударах по Ирану
Посольство России в Иране сообщило об обстановке, которая царит в стране после ночной атаки со стороны Израиля. Пострадавших россиян нет.
«На данный момент обстановка в столице и крупных городах страны спокойная», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Telegram-канале.
Посольство работает в штатном режиме. Другие российские загранучреждения также продолжают свою деятельность. Сведений о пострадавших граждан РФ не было.
По данным иранских военных, в ночь с 25 на 26 ЦАХАЛ нанес несколько ударов по нескольким провинциям. Вооруженные силы Израиля пытались поразить ряд объектов в Тегеране, Иламе и Хузестане. Иранская система ПВО отразила атаку.
В том числе была атакована база запуска ракет в Иране. Сообщалось, что Израиль наносил удары только по военным целям.