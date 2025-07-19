В Польше самолеты не покидают аэродромы из-за сбоя в системе управления
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Воздушные судна не взлетают с аэродромов в Польше из-за поломки системы управления воздушным сообщением местного агентства аэронавигационного обслуживания. Проблема затронула всю страну, рассказала Onet представитель аэропорта им. Фредерика Шопена в Варшаве Анна Дермон, сообщает РИА Новости.
Она добавила, что, при этом, самолеты на аэродромах садятся. Причины произошедшего неизвестны.
Представитель Польского агентства аэронавигационного обслуживания Марцин Хадай рассказал, что воздушные гавани перевели на резервную систему. В результате количество полетов в воздушном пространстве страны было сокращено.
Ранее президент Польши Анджей Дуда высказал недовольство, поскольку его исключили из переговоров по вопросам военной поддержки Украины. Киев и другие союзники Варшавы действуют так, как будто бы аэропорт в Жешуве принадлежит им, но это не так.