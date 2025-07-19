В Польше самолеты не покидают аэродромы из-за сбоя в системе управления

Воздушные судна не взлетают с аэродромов в Польше из-за поломки системы управления воздушным сообщением местного агентства аэронавигационного обслуживания. Проблема затронула всю страну, рассказала Onet представитель аэропорта им. Фредерика Шопена в Варшаве Анна Дермон, сообщает РИА Новости .

Она добавила, что, при этом, самолеты на аэродромах садятся. Причины произошедшего неизвестны.

Представитель Польского агентства аэронавигационного обслуживания Марцин Хадай рассказал, что воздушные гавани перевели на резервную систему. В результате количество полетов в воздушном пространстве страны было сокращено.

Ранее президент Польши Анджей Дуда высказал недовольство, поскольку его исключили из переговоров по вопросам военной поддержки Украины. Киев и другие союзники Варшавы действуют так, как будто бы аэропорт в Жешуве принадлежит им, но это не так.