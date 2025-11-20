В подозрительной коробке в офисе «Интер РАО-электрогенерация» оказались игрушки

Подозрительная коробка, которую нашли в здании фирмы «Интер РАО-электрогенерация» в Москве, безопасна. В ней находились игрушки, рассказали ТАСС в оперативных службах.

Ранее здание «Интер РАО-электрогенерация» на Большой Пироговской улице в Москве эвакуировали. Там нашли подозрительную пищащую коробку. На ней было написано: «Посылка». Из издания эвакуировались около 100 человек.

Проверку коробки завершили. Выяснилось, что объект опасности не представляет.

Эвакуированным разрешили вернуться. Офис функционирует в стандартном режиме.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.