В подозрительной коробке в офисе «Интер РАО-электрогенерация» оказались игрушки
Подозрительная коробка, которую нашли в здании фирмы «Интер РАО-электрогенерация» в Москве, безопасна. В ней находились игрушки, рассказали ТАСС в оперативных службах.
Ранее здание «Интер РАО-электрогенерация» на Большой Пироговской улице в Москве эвакуировали. Там нашли подозрительную пищащую коробку. На ней было написано: «Посылка». Из издания эвакуировались около 100 человек.
Проверку коробки завершили. Выяснилось, что объект опасности не представляет.
Эвакуированным разрешили вернуться. Офис функционирует в стандартном режиме.
