В Подольске женщина опохмелилась стеклоочистителем и умерла от остановки сердца

В подмосковном Подольске рано утром 6 января женщина умерла после того, как решила опохмелиться стеклоочистителем. После глотка токсичной жидкости ей резко стало плохо, прибывшие медики ничего не смогли сделать, пишет РЕН ТВ .

Предварительно известно, что происшествие случилось в квартире на улице Заречно-Набережной. У женщины закончились спиртные напитки, и она приняла решение выпить токсичную жидкость.

После употребления бытовой химии пострадавшая почувствовала резкое ухудшение здоровья, после чего была вызвана бригада скорой помощи. Прибывшие на место медики оказались бессильны, спасти ее жизнь не удалось.

Женщина потеряла сознание и впала в кому, после чего у нее остановилось сердце. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.

