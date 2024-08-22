В Подмосковье завели дело на подростков, подстригших девочку за замечание

В Ленинском городском округе возбуждено уголовное дело по факту хулиганства в связи с насильной стрижкой 10-летней девочки компанией подростков, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел накануне на детской площадке в поселке Дрожжино. Несколько мальчиков-подростков схватили девочку и отрезали ей ножницами прядь волос. Таким образом они выразили недовольство тем, что школьница сделала им замечание за неподобающее поведение в общественном месте.

Родители пострадавшей рассказали, что их дочь попросила компанию парней не материться. Когда она уходила, подростки настигли ее, прижали к дому и решили проучить. Двое держали девочку, а третий срезал волосы на ее голове.

Сейчас следователи и криминалисты выясняют личности хулиганов, а также устанавливают все обстоятельства случившегося.