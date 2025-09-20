сегодня в 12:22

В Подмосковье задержан неадекват, устроивший драку в общественном транспорте

В Орехово-Зуеве расследуется уголовное дело о драке в общественном транспорте. Задержан подозреваемый, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью .

По данным следствия, мужчина сначала просто вел себя агрессивно — он угрожал другим пассажирам. Затем он вступил с ними в драку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пп. «а, в» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия в общественном транспорте).

Правоохранители установили личность дебошира. Его задержали в порядке в порядке ст. 91 УПК РФ.

Подозреваемого доставили в следственный отдел для допроса. Затем его поместили в изолятор временного содержания. Вскоре мужчине изберут меру пресечения.

Ранее пьяный неадекват устроил дебош на борту самолета Оренбург — Москва. Ему не понравилась надпись на футболке соседки, которая гласила о помощи наркозависимым.