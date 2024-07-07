в Подмосковье задержали украинца, развернувшего нарколабораторию на даче

В Московской области задержали жителя Украины, который устроил нарколабораторию и схрон около 22 кг наркотиков на даче, сообщает SHOT .

2 июля силовики пришли с обыском в дом, который расположен на территории СНТ «Маяк» в Пушкине. Его арендовал 40-летний гражданин Украины. Во время обысков обнаружили свыше 50 различных бутылок и емкостей с подозрительными жидкими веществами весом примерно 22 кг, а также оборудование для изготовления наркотиков.

Силовики отправили изъятые материалы на экспертизу, украинца задержали. Работы у мужчины нет, он живет в России без регистрации.

По факту произошедшего возбудили дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Гражданину может грозить до 20 лет лишения свободы.