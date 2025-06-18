сегодня в 17:03

Автосервис загорелся на площади 300 «квадратов» в подмосковном Щелкове

В Щелкове Московской области вспыхнул пожар в автосервисе. Пламя распространилось на 300 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседние постройки, сообщила пресс-служба главка МЧС России по Подмосковью.

Пожар произошел на улице Мелиораторов. Там загорелась автомобильная мастерская, находящаяся в одноэтажном здании.

Над ликвидацией огня работают 35 спасателей на восьми спецмашинах. Сведений о наличии пострадавших пока не поступало.

Причина и прочие обстоятельства пожара выясняются.

Издание «Осторожно, Москва» также опубликовало видео, как утверждается, видео пожара в автосервисе в Щелкове.