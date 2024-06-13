В Подмосковье совершено хищение древесины на сумму более 150 млн рублей

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о мошенническом хищении членами преступного сообщества древесины на сумму более 150 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурором Московской области утверждено обвинительное заключение в отношении организаторов и членов преступного сообщества. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), п. п. «а, б» ч. 3, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), п. п. «а, б» ч. 4, ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Установлено, что не позднее апреля 2016 года генеральный директор ГКУ МО «Мособллес» и заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области создали организованное преступное сообщество и привлекли к участию в нем руководителей ООО «ПлитИнвест», генерального директора ГАУ МО «Центрлесхоз» и директора Виноградовского филиала ГАУ МО «Центральное лесохозяйственное объединение», которые совместно с другими сотрудниками перечисленных учреждений, а также аффилированных юридических лиц, осуществляли преступную деятельность связанную с хищением древесины на территории г. Москвы и Московской области.

В результате соучастники, в том числе путем дачи взяток должностным лицам филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз» и ГКУ МО «Мособллес», в период с 2016 по 2021 гг. под видом осуществления санитарно-оздоровительных рубок и утилизации порубочных остатков в г. Москве и Московской области совершили хищение древесины в особо крупном размере, чем причинили ущерб Российской Федерации на сумму более 150 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Красногорский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

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