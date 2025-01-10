В Подмосковье погибли 6 диких копытных животных за праздничные дни

На подмосковных дорогах в дни новогодних каникул погибли три лося и один кабан. Происшествия случились на дорогах округа Егорьевск, а также Богородского, Раменского и Талдомского городских округов, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Виновные в их гибели установлены, им предстоит выплатить крупные штрафы. Водители и пассажиры в происшествиях не пострадали», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Также на перегоне Заря — Купавна Курского направления Московской железной дороги в темное время суток состав РЖД сбил лосиху с лосенком, которые переходили железнодорожные пути

Встреча с крупным копытным на дорогах Подмосковья — совсем не редкость. К сожалению, это иногда заканчивается авариями. Водители, виновные в гибели животных, в счет компенсации причиненного государству экологического вреда обязаны уплатить за лося — 80 000 рублей, за косулю — 40 000 рублей, за кабана — 30 000 рублей.

При наличии действующего полиса ОСАГО ущерб возмещается страховой компанией, в случае отсутствия полиса ОСАГО — взыскивается с владельца транспортного средства.

В Управлении государственного охотничьего контроля (надзора) комитета лесного хозяйства Московской области уточнили, что крупные копытные на основании положений части 1 статьи 11 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» относятся к охотничьим ресурсам и являются элементами естественной природной среды.

Места появления диких животных на дорогах хорошо известны и обозначаются дорожными знаками «Дикие животные». Они предупреждают водителей о возможном выходе на дорогу диких зверей — оленей, коз, лосей, медведей.

Знаки имеют форму треугольника белого цвета с красной окантовкой, на котором изображен силуэт оленя.

Такие знаки устанавливаются в населенных пунктах на расстоянии 50-100 метров до опасного участка, а за их чертой — на расстоянии 150-300 метров. В случае необходимости знак может устанавливаться и на другом расстоянии, но тогда он дополняется табличкой, которая точно указывает расстояние от знака до участка повышенной опасности.

Водитель, увидев знак «Дикие животные», должен снизить скорость и быть готовым объехать или пропустить выбежавшего на проезжую часть дикого зверя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.