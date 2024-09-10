В Подмосковье педофил-мигрант с двумя мальчиками прятался на ферме

В Подмосковье задержали 38-летнего педофила, который скрывался с детьми на ферме

В Московской области на одной из ферм сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину-мигранта по подозрению в педофилии, он скрывался с двумя мальчиками и признался в интимной связи с ними, пишет РИА Новости .

Во время допроса на вопрос: «За что задержан?» мужчина рассказал, что забрал с собой ребенка, которого якобы хотел усыновить. Позднее он на камеру признался в интимной близости с детьми.

«Общался. Ну. Было. Интим. На улице. В лесу. Дома тоже было. На улице больше», — рассказал задержанный.

Сколько лет пострадавшим мальчикам, а также в каком состоянии они находятся, пока ничего не сообщается. Злоумышленника уже передали следственным органам.

Ранее сообщалось, что в Москве в районе Рублевки задержали мужчину, который домогался двух девочек на детской площадке.