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В Подмосковье отец прижигал кожу дочери раскаленным гаечным ключом за воровство

В Подмосковье отец наказал свою дочь за кражу, используя нагретый на огне гаечный ключ. Возбуждено уголовное дело, сообщает РЕН ТВ .

Девочка-подросток украла карту своей матери и тайно сделала несколько покупок в магазине. Вместо воспитательной беседы родители решили «проучить» дочь с помощью раскаленного железа. Мужчина избил дочь металлическими предметами, включая гаечный ключ.

В результате у девочки были травмированы поясница, спина, предплечье, кисти и стопы. Пострадавшую госпитализировали в больницу. В отношении родителей-садистов возбудили уголовное дело.

Выяснилось, что отец пострадавшей содержит шестерых детей и работает на стройках. Мать девочки не работает. Предположительно, женщина не признает вину в случившемся и хотела уехать к родственникам в другую страну. Двоих детей органы опеки поместили в приют.

Ранее в подмосковном Ногинске задержали неоднократно судимого мужчину, который избил и запер в квартире фельдшера скорой помощи.