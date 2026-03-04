В Подмосковье мужчина проник в ТЦ и уснул на полу

Сотрудники Росгвардии задержали 62-летнего жителя Сергиева Посада, который незаконно проник в закрытый торговый центр на Новоуглическом шоссе и уснул внутри. Мужчину в состоянии сильного опьянения передали полиции, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сигнал «Тревога» с охраняемого объекта, расположенного на Новоуглическом шоссе, поступил на пульт централизованного наблюдения. На место оперативно прибыли сотрудники Сергиево-Посадского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.