В Подмосковье мужчина изнасиловал собственную дочь больше 50 раз за год
По информации источника, на момент совершения первого изнасилования мужчиной, девочке было всего 11 лет, пишет РЕН ТВ.
Кроме того, по предварительным данным, родители пострадавшей находятся в стадии развода, а сама девочка живет со своей мамой.
Уже было возбуждено уголовное дело в отношении ее отца. Согласно данным источника, он совершал надругательства над совершеннолетней более 50 раз за год.
Мужчине могут присудить до 20 лет лишения свободы.