В Подмосковье мужчина изнасиловал собственную дочь больше 50 раз за год

По информации источника, на момент совершения первого изнасилования мужчиной, девочке было всего 11 лет, пишет РЕН ТВ .

Кроме того, по предварительным данным, родители пострадавшей находятся в стадии развода, а сама девочка живет со своей мамой.

Уже было возбуждено уголовное дело в отношении ее отца. Согласно данным источника, он совершал надругательства над совершеннолетней более 50 раз за год.

Мужчине могут присудить до 20 лет лишения свободы.