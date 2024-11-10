В Подмосковье ищут блогерш, которые на камеру глумились над терактом в «Крокусе»

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Следователи ищут девушек-блогеров, которые поглумились над терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». Организована проверка по факту публичного оправдания терроризма, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Красногорские следователи проводят проверку после размещения в Сети видеозаписи, которая возмутила пользователей. Она содержит оправдание теракта, который произошел в «Крокусе».

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, заснятых на видеозаписи», — говорится в сообщении пресс-службы.

На кадрах две юные блогерши из Владимирской области прогуливаются возле концертного зала. Они заявляют, что приехали в «Крокус», чтобы устроить теракт.

Трагедия произошла 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал и стали хаотично расстреливать людей, а затем подожгли здание. Погибли 145 человек.

О трагедии высказывался губернатор Московской области Андрей Воробьев, называвший атаку на «Крокус» общей болью и горем.

«Солидарность с нашим народом в трудный час высказывали по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.