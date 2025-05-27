В Подмосковье дачники наняли рабочих для кражи мебели у соседей

Жильцы подмосковного коттеджного поселка «Солнечный берег» пожаловались, что их участок был обворован рабочими с тележками, которых наняли их соседи. По словам потерпевших, соседи-организаторы кражи являются владельцами крупной стоматологической клиники, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел несколько дней назад. Пока хозяев одного из домов не было дома, на участок зашли рабочие, которые украли у них стол и диван. Заметив пропажу, владельцы изучили камеры видеонаблюдения. Позже они нашли свою пропавшую мебель у соседей.

По словам потерпевшей жительницы, изначально она хотела решить конфликт без привлечения полиции и просила, чтобы украденные вещи вернули на место.

«Так как мы снисходительно относимся к человеческой зависти, тупости и человеческим порокам, наши дети очень хорошо дружат и нам бы очень не хотелось, чтобы поступок неадекватных взрослых отразился на взаимоотношениях детей», — сказала она.

Однако соседи отдали женщине стол, на котором уже не было ножки, а диван так и не вернули. После этого потерпевшая пошла в полицию и написала заявление о краже со взломом и порче имущества.