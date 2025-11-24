В Подмосковье арестован 14-летний школьник. Что толкнуло его на теракт на МЖД

В Подмосковье 14-летнего школьника арестовали за теракт на МЖД

В Московской области арестовали 14-летнего подростка по обвинению в теракте. Ему вменяют поджог объектов транспортной инфраструктуры на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД), совершенном по указанию неизвестного, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

По данным следствия, вечером 21 ноября несовершеннолетний, действуя через инструкции, полученные в мессенджере, совершил поджог. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. В настоящее время он находится под арестом.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Особое внимание уделяется выявлению условий жизни и воспитания подростка, а также механизмам его вовлечения в преступную деятельность.

Школьника обвинили по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Санкция по этой части предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.