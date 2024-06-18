В Подмосковье 18-летняя мастер по ресницам убила себя, когда нашли ее наркотики

В Подмосковье 18-летняя девушка совершила суицид во время обыска в ее квартире

В Подмосковье 18-летняя мастер по ресницам убила на себя на глазах понятых и полицейских, когда во время обыска в ее съемной «однушке» нашли наркотики. Происшествие случилось ночью 18 июня, сообщает MK.Ru .

Утром накануне девушку задержали в Москве с наркотиками, а уже вечером силовики заявились к ней с обыском. В квартире находились трое оперативников и собственник жилья, которое еще годом ранее арендовала мать погибшей.

По данным издания, девушка сама озвучила место, где были спрятаны запрещенные вещества — на диване под подушкой. Там правоохранители нашли почти 30 «так называемых кусков наркотических веществ», шарики в фольге и изоленте, и также пару пакетов с порошком. Подозреваемая заявляла, что приобрела нарковещества для личного пользования.

В один момент, когда обыск продолжался, 18-летняя девушка совершила самоубийство на глазах оперативников и арендодателя.