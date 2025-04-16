В Пятигорске предотвращен теракт в досуговом центре

В одном из досуговых центров Пятигорска предотвращен теракт, который планировал уроженец Средней Азии. После террористической атаки мигрант хотел попасть в Сирию для участия в военных действиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Иностранца задержали. У него дома обнаружили бутылки с зажигательной смесью

Задержанный является членом международной террористической организации, запрещенной в России. Возбуждено уголовное дело о попытке совершения теракта.

Ранее суд вынес приговор поджигателям военного вертолета Ка-32 в московском аэропорту Остафьево. Ущерб от преступления оценили почти в 692 млн рублей. Пятеро обвиняемых, старшему из которых не было и 24 лет, получили от 12,5 до 18 лет лишения свободы.

