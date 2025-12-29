В Петропавловске-Камчатском при пожаре погибли четыре человека

сегодня в 06:15

Двое дете и двое взрослых погибли при пожаре на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома, в результате которого погибли четыре человека, среди них двое детей, сообщили в пресс-службе СК по региону.

Спасатели обнаружили всех пострадавших без сознания, провели реанимационные мероприятия и передали медикам, однако спасти их не удалось.

Пожар был оперативно ликвидирован. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

По факту гибели людей следственными органами уже возбуждено уголовное дело.

