В Петербурге женщина оказалась в реанимации и умерла после пластической операции

Уголовное дело возбудили по факту смерти пациентки многопрофильной клиники Петербурга после проведения пластической операции, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Северной столице.

Согласно данным следствия, 4 марта в одной из клиник на Выборгском шоссе женщине провели пластическую операцию. Ночью 5 марта медперсонал обнаружил пациентку в тяжелом состоянии, после чего она была доставлена в реанимацию другого медучреждения, в котором скончалась.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии и лиц, причастных к совершению преступления.