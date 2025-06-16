В Петербурге задержали треш-стримершу после сожжения паспорта гражданина РФ

В Санкт-Петербурге 24-летняя треш-стримерша Александра специально в прямом эфире сожгла паспорт гражданина России, после чего до выяснения обстоятельств была задержана сотрудниками местной полиции. Об этом в Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«24-летняя жительница города на Неве доставлена в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего», — сообщила Волк.

По данным официального представителя МВД РФ, полицейские также ищут молодого человека, который находился рядом со стримершей и наблюдал за ее действиями и никак не помешал сожжению паспорта.

В настоящее время компетентные специалисты решают вопрос о правовой оценке действий блогерши, после чего будут приняты действия в соответствии с российским законодательством.