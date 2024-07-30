В Петербурге спасатели нашли зарезанный труп, когда приехали на пожар

Труп 39-летнего мужчины с ножевыми ранениями нашли в горящей «двушке» в Невском районе Санкт-Петербурга. Пламя вспыхнуло в квартире на Октябрьской набережной, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на правоохранительные органы.

Пожар случился 29 июля. Изначально сотрудники МЧС прибыли ликвидировать пламя в квартире, которое распространилось на комнату и коридор. В ходе осмотра места ЧП огнеборцы нашли труп мужчины средних лет, у которого были порезаны шея и голова.

По прошествии двух часов задержали подозреваемого в расправе над горожанином, труп которого нашли в горящей квартире. Предполагаемым убийцей оказался 42-летний петербуржец, имеющий за плечами судимости.

Мужчина признался правоохранителям, что напал на знакомого во время алкогольного застолья — он схватил нож и атаковал оппонента. По каким причинам в той квартире позже вспыхнул пожар, издание не добавляет.