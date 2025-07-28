В Петербурге поймали мужчину, душившего ребенка на детской площадке

На детской площадке на Товарищеском проспекте Центрального района Санкт-Петербурга 49-летний пьяный мужчина пытался задушить ученика 4 класса во время прогулки класса, сообщает Neva.Today .

Заявление в полицию поступило 27 июля. Преступник вступил в перепалку с ребенком, подошел к нему со спины и начал душить. Ребенок получил ушиб шейных областей позвоночника и ссадину на щеке, его доставили в травмпункт, врачи оказали необходимую помощь.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в международном аэропорту Шереметьево в Москве 31-летний гражданин Белоруссии Владимир В. схватил мальчика и с силой швырнул на пол. Ребенка срочно доставили в центр Рошаля в том числе с переломами черепа. Малыш был введен в искусственную кому на время восстановления.