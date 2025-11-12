В Петербурге поймали 52-летнего вербовщика РДК*
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали мужчину, распространявшего информацию о способах присоединения к экстремистской организации РДК*, а также поддерживающего их деятельность, сообщает SHOT.
Задержанный активно продвигал в интернете идеи о вступлении в запрещенную организацию и призывал к оказанию ей всевозможной помощи.
В результате оперативных мероприятий 52-летний петербуржец по имени Михаил был задержан сотрудниками силовых структур.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему может грозить лишение свободы на срок до семи лет в соответствии со статьей о публичном оправдании или пропаганде терроризма.
Ранее за «респект» основателю РДК* задержали священнослужителя. Инцидент произошел на Урале.
* Запрещенная террористическая организация в РФ.
