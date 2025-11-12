В Петербурге поймали 52-летнего вербовщика РДК*

сегодня в 11:48

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали мужчину, распространявшего информацию о способах присоединения к экстремистской организации РДК*, а также поддерживающего их деятельность, сообщает SHOT .

Задержанный активно продвигал в интернете идеи о вступлении в запрещенную организацию и призывал к оказанию ей всевозможной помощи.

В результате оперативных мероприятий 52-летний петербуржец по имени Михаил был задержан сотрудниками силовых структур.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему может грозить лишение свободы на срок до семи лет в соответствии со статьей о публичном оправдании или пропаганде терроризма.

Ранее за «респект» основателю РДК* задержали священнослужителя. Инцидент произошел на Урале.

* Запрещенная террористическая организация в РФ.

