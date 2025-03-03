В Петербурге пенсионерка скончалась, поскользнувшись на разлитом кипятке

В Санкт-Петербурге 75-летняя пенсионерка поскользнулась на разлитом кипятке и пролежала в нем до возвращения супруга. Через несколько дней пожилая женщина умерла в больнице, сообщает «Фонтанка» .

Инцидент произошел утром 19 февраля в многоэтажке на Искровском проспекте. Предварительно, в результате прорыва крана с горячей водой в квартире образовалась лужа. Пенсионерка поскользнулась и не смогла самостоятельно подняться, пролежав в воде до прихода мужа.

С множественными ожогами пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали у пенсионерки 31% ожогов тела и шок I степени. Медики сделали все возможное, но 2 марта пожилая женщина скончалась.

Ранее в Петербурге мужчина избил 73-летнюю пенсионерку из-за маленькой собачки. Неадекват заявил, что убьет питомца, а затем ударил женщину и скрылся.