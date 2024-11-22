В Петербурге неадекват угрожал взорвать боевую гранату в кафе

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В Петербурге обезвредили мужчину, угрожавшего взорвать боевую гранату в кафе

В Петербурге сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) обезвредили и задержали мужчину, который угрожал взорвать боевую гранату в одном из кафе. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В отделение полиции поступило сообщение от мужчины, который заявил, что он находится в кафе, а в его руке боевая граната с сорванной чекой.

На вызов прибыли сотрудники ППС, которые оперативно эвакуировали посетителей заведения. Затем полицейские приблизились к мужчине и, отвлекая внимание, зафиксировали его руку с опасным предметом.

В ходе переговоров мужчину убедили передать гранату полицейским, которые поместили ее под специальное устройство. После осмотра взрывотехников выяснилось, что это ручная граната Ф-1.

Правоохранительные органы задержали злоумышленника, которым оказался 43-летний житель многоэтажки, где располагалось заведение.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по 213 УК РФ (хулиганство). После проведения экспертизы планируется возбуждение уголовного дела по статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Ранее арсенал с боеприпасами обнаружили при вскрытии пола в квартире жилого дома в подмосковной Лобне.