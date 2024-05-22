В Петербурге мертвеца хотели вызвать в суд за неправильную парковку

В Петербурге умершего 17 лет назад мужчину оштрафовали за неправильную парковку

В Санкт-Петербурге мировой судья рассматривал дело о неправильной парковке в отношении мужчины, который умер 17 лет назад. Производство по некоторым эпизодам уже прекращено, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева отметила, что с апреля по май 2024 года мировому судье поступило сразу 13 протоколов в отношении горожанина, который родился в 1925 году. В документах говорилось, что пожилой мужчина задолжал за неправильную парковку и не оплачивал штрафы.

По словам Лебедевой, суд изучил ситуацию и прекратил 6 дел. Как выяснилось позже, указанный гражданин умер еще 17 лет назад, что в том числе стало причиной для прекращения производства.

В петербургский комитет по транспорту уже адресовали копии необходимых справок, рекомендовав чиновникам принять к сведению информацию про возникшую ситуацию.