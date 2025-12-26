В Петербурге две девушки задержали соседку, которая терроризировала подъезд

В Санкт-Петербурге две смелые девушки обезвредили соседку, державшую в страхе весь подъезд. Беспокойная особа разыскивала несуществующего грызуна, стучалась в двери, кричала и угрожала, сообщает «112» .

Предварительно известно, что это не первый случай, когда женщина нарушала спокойствие обитателей дома. По словам соседей, она регулярно приводит домой сомнительных личностей и ведет себя вызывающе. Она также нападала с холодным оружием и пыталась проникнуть в чужие жилища. В этот раз причиной ее визита стали поиски.

«Где главная крыса? Ты е*******! Покажи главную крысу», — кричала женщина и стучала в соседнюю квартиру, но ей никто не открыл.

В итоге женщина ушла, но затем вернулась с сигаретой, продолжая свои крики. Одна из соседок не выдержала этого неадекватного поведения и попыталась выдворить нежеланную гостью. Вскоре к ней присоединилась и мать ребенка, чей сон был прерван из-за шума.

Бесстрашные девушки самостоятельно скрутили дебоширку и вызвали правоохранительные органы, но бригада скорой помощи прибыла раньше. Буйную особу увезли, однако жильцы опасаются ее возвращения и возобновления беспорядков.

