В Петербурге дом подперли балками, чтобы он не упал. В нем все еще живут люди

В центре Петербурга жилой многоквартирный дом подперли балками, чтобы он не упал

В центре Санкт-Петербурга многоквартирный дом 1880 года постройки подперли балками, чтобы он не упал, сообщает «Ротонда» со ссылкой на читателя и администрацию Центрального района. Капремонт в здании проведут только в 2026 году, и в нем по-прежнему живут люди.

Жилой дом находится в Саперном переулке. Горожанин запечатлел на камеру балки, которые подпирают здание, и поделился снимком с журналистами.

Издание отмечает, что опоры должны защитить дом от разрушения, пока его не начнут ремонтировать.

Вместе с тем в администрации Центрального района заявили, что аварийным признали не весь дом в Саперном переулке, а только его отдельные части.

«В настоящий момент выполнены противоаварийные мероприятия для снятия с указанных конструкций нагрузки», — прокомментировали власти.

