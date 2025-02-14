В Орловской области влюбленные забили друг друга до смерти одним молотком

В Орловской области произошла трагедия, достойная стать сюжетом для голливудского боевика. Влюбленные в ходе бытового конфликта забили друг друга до смерти одним молотком, сообщает SHOT .

31-летняя девушка и ее 33-летний возлюбленный отдыхали в съемной квартире на улице Музалева в селе Заречье. В какой-то момент между ними возникла ссора. В ходе конфликта возлюбленные начали наносить друг другу удары молотком. В результате оба скончались от потери крови.

Тела погибших были обнаружены лежащими рядом на диване. Окровавленный молоток также был найден на месте происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

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