В Орловской области в результате атаки БПЛА ранен человек
В Орловской области 4 здания получили повреждения в результате падения обломков БПЛА, в том числе два — в Орле. Кроме того ранен один человек, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.
На местах происшествий работают сотрудники региональных специальных служб.
Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.
анее сообщалось, что средства ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ над Самарской областью. Суммарно за ночь над регионами РФ были ликвидированы 102 украинских БПЛА.