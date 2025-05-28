В Одинцове курьера телефонных мошенников приговорили к 3 годам колонии

24-летний житель Алтайского края Амирхан Безгин вступил в преступный сговор с соучастником, который в ходе телефонного разговора с 59-летним жителем Краснознаменска представился сотрудником правоохранительных органов и убедил передать ему крупную сумму денег, передает пресс-служба прокуратуры.

Безгину была отведена роль курьера. 4 марта молодой человеквстретился с потерпевшим на автобусной остановке в Краснознаменске, назвал ему кодовое слово «Рыжик» и получил от него 1,1 млн рублей. Себе подсудимый забрал 30 тыс. рублей за дорогу и услуги, оставшуюся сумму перевел на криптокошелек «куратора».

«Важно запомнить несколько правил: никто из представителей официальных органов (банк, полиция, прокуратура) не будет требовать передать наличные или перевести деньги для „сохранения“ или „инкассации“. Не нужно поддаваться панике — мошенники часто создают ощущение срочности, чтобы вы не успели подумать. Обязательно проверяйте информацию сами — положите трубку и перезвоните по официальному номеру указанному на сайте. Если вы или ваш знакомый столкнулись с подобным, сразу звоните в полицию (102 или 112) или обращайтесь в ближайшее отделение. Чем быстрее заявить о мошенничестве, тем выше шанс задержать аферистов», — отметил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение злоумышленника, потерпевший опознал «инкассатора», которому отдал свои сбережения. Уголовное дело в отношении соучастникаБезгина выделено в отдельное производство.

«Мошенники продолжают использовать схемы обмана, в которых на жертву оказывается эмоциональное давление. Помимо этого, они все чаще вовлекают молодых людей работать в качестве курьеров. Важно, чтобы граждане знали, как действовать в подобных случаях и не принимали решений под давлением незнакомых людей. Мы продолжаем информировать жителей Подмосковья о возникающих способах мошенничества, чтобы каждый мог распознать угрозу и принять взвешенное решение, а также призываем сохранять хладнокровие и не выполнять никаких действий со своими деньгами по телефонным указаниям, кем бы не представлялся собеседник», — отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.