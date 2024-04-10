В Одессе гремели взрывы и повреждена энергоинфраструктура

«Общественное»: шесть взрывов прозвучали в Одессе за два часа

Жители украинской Одессы утром 10 апреля сообщили о новых взрывах в городе. В столице Одесской области также поврежден объект энергетической инфраструктуры, пишет Life.ru со ссылкой на украинское издание «Общественное».

Сперва пресса сообщила об одном мощном взрыве в городе, менее чем через 30 минут — еще о трех детонациях. Суммарно в Одессе зафиксировали минимум шесть взрывов за два часа.

«В Одессе раздался взрыв, сообщают наши корреспонденты», — пишет украинское издание.

В столице Одесской области также работала сирена воздушной тревоги.

Информации о пострадавших не сообщалось. Пока неизвестно, какой именно инфраструктурный объект был поврежден в результате взрывов.