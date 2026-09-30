В Новокузнецке родители подростков оштрафованы за кражи ящиков для пожертвований

В Новокузнецке полиция задержала подростков после краж ящиков для пожертвований. Их родителям выписали штрафы на общую сумму 1 500 рублей, сообщает Сiбдепо .

Магазины не обращались в полицию: о пропаже ящиков сотрудники узнали из СМИ и интернета. Боксы исчезли из зоомагазинов на улице Кирова и проспекте Пионерском.

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что ящики забрали двое школьников, 11 и 15 лет. Они дождались, пока продавцы отвлекутся. Подростки признались, что потратили из ящиков около тысячи рублей.

Позже полицейские раскрыли похожую кражу ящика для пожертвований из кафе на проспекте Дружбы. С подростками провели профилактические беседы. На их родителей составили протоколы за ненадлежащее воспитание детей.

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