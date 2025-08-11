сегодня в 14:07

В Новой Москве пожарные тушат гараж и два дома

Днем 11 августа на пульт диспетчера МЧС в Новой Москве поступил сигнал о пожаре в поселке Коммунарка. Прибывшие спасатели обнаружили горение в частном гараже и двух домах, после чего принялись тушить пламя, об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС РФ.

Предварительно известно, что пожар произошел в квартале 7, д. 24. Известно, что на момент прибытия сотрудников чрезвычайного ведомства горели гараж и два частных дома.

«На месте работают специалисты московского пожарно-спасательного гарнизона», — говорится в сообщении.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной возгорания, устанавливается компетентными специалистами.