В Новой Москве годовалая девочка умерла, съев кусочек сыра

сегодня в 17:53

В Новой Москве годовалая девочка скончалась из-за съеденного кусочка сыра. Его ребенку дала мама, сообщает SHOT .

Трагедия произошла накануне днем в поселении Десеновское. Женщина готовила обед на кухне и дала дочке кусочек сыра. Малышка съела лакомство, но подавилась и начала задыхаться. Испуганная мама сначала попыталась самостоятельно достать сыр, но все было безрезультатно.

Прибывшие на место врачи констатировали смерть годовалой девочки в результате удушья.

Ранее в Челябинской области 32-летняя женщина самостоятельно родила в бане и убила ребенка. Возбуждено уголовное дело.