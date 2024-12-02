В Нью-Йорке 17-летний хоккеист умер прямо во время матча
В США 17-летний хоккеист Коннор Касин умер во время благотворительного матча, сообщает РЕН ТВ.
Матч в память о погибшей в ДТП девушке проходил в Нью-Йорке.
Старшеклассник средней школы Массапекуа потерял сознание на льду во время антракта, сообщает американская телерадиокомпания CBS.
Молодого человека пытались привести в чувство до приезда врачей, однако спасти его не удалось.
Причина гибели хоккеиста на льду выясняется, проводится расследование.
Ранее сообщалось, что 42-летний хоккеист-любитель тренировался в хоккейной академии «Спартак», почувствовал себя плохо, а затем умер прямо в раздевалке.