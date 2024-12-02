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В Нью-Йорке 17-летний хоккеист умер прямо во время матча

В США 17-летний хоккеист Коннор Касин умер во время благотворительного матча, сообщает РЕН ТВ .

Матч в память о погибшей в ДТП девушке проходил в Нью-Йорке.

Старшеклассник средней школы Массапекуа потерял сознание на льду во время антракта, сообщает американская телерадиокомпания CBS.

Молодого человека пытались привести в чувство до приезда врачей, однако спасти его не удалось.

Причина гибели хоккеиста на льду выясняется, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что 42-летний хоккеист-любитель тренировался в хоккейной академии «Спартак», почувствовал себя плохо, а затем умер прямо в раздевалке.