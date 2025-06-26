В Нижнем Тагиле судят мужчину, угрожавшего убить фельдшера за бахилы

Вечером 22 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле случился конфликт, материалы по которому теперь направлены в суд. Медик скорой помощи прибыл на вызов к беременной женщине, однако ее супруг, находясь в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно отреагировал на отсутствие бахил у врачей, сообщает ОТВ-Екатеринбург.

В приступе ярости мужчина набросился на фельдшера, сжал ему горло и начал угрожать расправой. Когда медработнику удалось вырваться на лестничную клетку, агрессор вновь напал, сбил его с ног и продолжил выкрикивать угрозы. В ходе инцидента фельдшер получил повреждения спины и головы. К счастью, водитель бригады скорой помощи успел вмешаться и прекратил насилие.

Подсудимый, 1997 года рождения, частично согласился с предъявленными обвинениями. Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по статье об угрозе убийством. Дело передано на рассмотрение в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.