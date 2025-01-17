В Нижнем Новгороде закрыли 3 бара за нарушение правил продажи алкоголя

Деятельность трех нижегородских баров была приостановлена на 90 дней из-за нарушения законодательства о продаже этилового спирта и алкогольной продукции, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУФССП по Нижегородской области.

Правоохранительные органы выявили наличие алкоголя, реализуемого без необходимых лицензий и документов. В отношении юридических лиц были составлены протоколы.

Суд признал их виновными в административных правонарушениях и вынес решение о приостановке деятельности баров, а также о ликвидации изъятой алкогольной продукции.

На основании решений Арбитражного суда Нижегородской области в Московском районном отделении судебных приставов были инициированы соответствующие исполнительные производства. Сотрудники службы опечатали помещения и входные группы баров.