В Нижнем Новгороде закрыли 3 бара за нарушение правил продажи алкоголя
Деятельность трех нижегородских баров была приостановлена на 90 дней из-за нарушения законодательства о продаже этилового спирта и алкогольной продукции, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУФССП по Нижегородской области.
Правоохранительные органы выявили наличие алкоголя, реализуемого без необходимых лицензий и документов. В отношении юридических лиц были составлены протоколы.
Суд признал их виновными в административных правонарушениях и вынес решение о приостановке деятельности баров, а также о ликвидации изъятой алкогольной продукции.
На основании решений Арбитражного суда Нижегородской области в Московском районном отделении судебных приставов были инициированы соответствующие исполнительные производства. Сотрудники службы опечатали помещения и входные группы баров.