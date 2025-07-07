В Нижнем Новгороде в квартире загорелся электросамокат на зарядке

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области рассказали, что в квартире в Сормовском районе Нижнего Новгорода ночью вспыхнул пожар из-за электросамоката, сообщает pravda-nn.ru .

Известно, что один из местных жителей приобрел новый электросамокат всего около месяца назад. Гаджет хозяин поставил на зарядку поздним вечером, чтобы к утру он уже был полностью заряжен. Около 4 часов утра соседи начали просыпаться из-за громких хлопков, исходивших из горящих аккумуляторных батарей.

Обнаружив возгорание, владелец электросамоката не растерялся. Еще до приезда спасательных служб пожар был потушен. Отмечается, что огонь распространился на площади в один квадратный метр, а пострадавших нет.

Причиной возгорания назвали аварийный режим работы электросамоката. Сотрудники МЧС предупредили, что не безопасно оставлять какие-либо гаджеты на зарядке без присмотра, а для большей надежности стоит установить в квартире пожарный извещатель.