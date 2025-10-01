В Нижнем Новгороде пресекли деятельность незаконного ребцентра для зависимых

В Нижнем Новгороде суд признал виновными шестерых участников организованной преступной группировки. Их обвинили в похищении людей, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Нижегородской области.

Согласно материалам следствия, бывший руководитель наркологической клиники, замаскировав ее под реабилитационный центр, организовал преступную группировку. С марта по ноябрь 2023 года члены этой группы похищали лиц с наркотической и алкогольной зависимостью, насильно удерживая их в здании в поселке Большое Козино.

В местах содержания похищенных были установлены металлические решетки, внутренняя территория была огорожена высоким забором, входные двери дома и калитка забора запирались на замки. За нарушение установленных «реабилитационным центром» правил к удерживаемым применялись «меры воспитательного воздействия».

Родственники похищенных, введенные в заблуждение, верили, что их близкие находятся в настоящем реабилитационном центре, и регулярно вносили плату за «работу» злоумышленников.

Ими было похищено в общей сложности 15 человек, в том числе жители Нижегородской и Ивановской областей, а также Санкт-Петербурга.

Деятельность псевдореабилитационного центра была прекращена правоохранительными органами в ноябре 2023 года, тогда же были освобождены все удерживаемые лица.

Подсудимые получили сроки от 6 до 8 лет заключения в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении бывшего директора центра выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с его участием в специальной военной операции.

