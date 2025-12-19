В Нижнем Новгороде мужчина сжег ломбард и собственную руку

Уроженец Нижнего Новгорода, вдохновившись кинопродукцией Голливуда, совершил нападение на ломбард. Кульминацией его действий стал поджог помещения, в результате которого пострадала и его собственная рука, сообщает Telegram-канал «112» .

По предварительной информации, наивный мужчина выполнял инструкции злоумышленников, хотя мотивы их атаки на пункт скупки остаются неясными.

На записи видно, как неизвестный дает указания мужчине, после чего последний с решительным видом направляется к прилавку. Он разливает легковоспламеняющуюся жидкость и устраивает поджог. В процессе возгорается и его рукав. На опубликованных кадрах видно, что пламя очень быстро распространилось по столу.

Пылающий гражданин быстро ретируется из заведения. В настоящее время ведутся его поиски. Работник ломбарда не пострадал, кража не совершена. В настоящее время оценивается ущерб пожара.

