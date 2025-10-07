В Нижнем Новгороде мошенники обманули сотрудника университета на 14 млн руб

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по региону, в начале осени мужчине стали поступать звонки на телефон якобы от сотрудников Роскомнадзора и представителей силовых структур. Звонившие сообщали о якобы оформленной доверенности на управление его денежными средствами. Чтобы аннулировать подозрительные операции, его склонили к выполнению инструкций.

Ученый перечислил на так называемый «защищенный» счет принадлежащие ему 11,2 миллиона рублей. После этого он оформил кредитный договор на сумму 3 миллиона рублей и отдал деньги незнакомой женщине, предварительно сложив банкноты в пакет.

В Москве также появился очередной новый вид мошенничества: злоумышленница просит у пассажиров метро телефон, чтобы позвонить, затем набирает подельнику, который выяснял пин-коды для входа в профили жертв.

