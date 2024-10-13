В нижегородском селе при пожаре погибла женщина

сегодня в 22:31

Женщина погибла в селе Богоявление Новгородской области, спасая домашних животных в своем домохозяйстве, сообщили в пресс-службе МЧС.

На территории частного домохозяйства, загорелся сарай, где находились домашние животные.

Своих питомцев кинулись спасать кинулись 62-летняя хозяйка дома и ее 41-летняя дочь.

«К сожалению, последняя, надышавшись дымом, скончалась до приезда врачей. Выжить удалось только матери. В огне погибли три коровы и три поросенка», — сказано в сообщении ведомства.

Спасатели потушили пожар. Устанавливается причина происшествия.