В Нижегородской области пьяного мужчину спасли от суицида

Пьяный мужчина мог сорваться с крыши 9-этажного дома в Павлове

Два приятеля, один из которых был в состоянии алкогольного опьянения, прогуливались по краю крыши девятиэтажки в Павлове 27 июля, сообщает ИА «Время Н» .

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области проинформировали, что мужчин удалось отвлечь от опасного занятия и передать сотрудникам полиции.

«От МЧС было задействовано 2 единицы техники и 5 человек личного состава, также было задействовано подразделения аварийно-спасательного отряда», — отметили в ведомстве.

Между тем в Петербурге борются с незаконными экскурсиями по крышам.