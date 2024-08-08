В Нижегородской области натравленный алабай разорвал трахею мужчине
В Нижегородской области правоохранители задержали женщину, которая приказала алабаю атаковать ее соседа. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК.
Происшествие случилось 4 августа в рабочем поселке Досчатое. Следователи полагают, что нижегородка натравила среднеазиатскую овчарку на соседа, и когда пес повалил мужчину, его хозяйка продолжала отдавать животному команды на нападение.
«Пострадавший с ранами тела и проникающим повреждением трахеи был доставлен в реанимационное отделение городской больницы», — заявили в Следственном комитете.
Раненому мужчине продолжают оказывать медпомощь. Владелица алабая задержана, ей готовятся предъявить обвинение и избрать меру пресечения.