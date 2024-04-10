В нижегородской квартире дети отравились газом вместе с родителями

В Нижнем Новгороде четыре человека отравились угарным газом

В Нижнем Новгороде четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали от отравления угарным газом в квартире. Детям понадобилась помощь врачей, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное следственное управление СК.

Происшествие случилось вечером вторника, 9 апреля, в Ленинском районе. Члены семьи, проживающие в квартире на улице Героя Чугунова, почувствовали недомогание и вызвали экстренные службы.

Родителям не понадобилась врачебная помощь, однако их наследников пришлось госпитализировать. Пострадавшим детям оказали медицинскую помощь, сейчас их здоровью ничего не угрожает.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. По данным правоохранителей, жилье, в котором отравилась семья, оборудовано газовой колонкой.